Şampiyon Yüzücü Trafik Kazası Geçirdi

Rize
'de meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki yüzme il birincisi Ebrar Meral ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde antrenman yaptığı Rize Olimpik Yüzme Havuzundan ayrılan Ebrar Meral'e, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada K.P. yönetimindeki 53 DS 182 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki yüzme il birincisi Meral, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Meral'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Ebrar Meral'in, Trabzon
'da bugün yapılacak Türkiye
Yüzme Şampiyonası'nda Rize'yi temsil edeceği öğrenildi.
Öte yandan, Rize Valisi Kemal Çeber'in, yaralı sporcunun ailesiyle görüştüğü ve olayın yaşandığı bölgede bulunan sinyalizasyon sisteminin yanı sıra üst geçit yapılması için talimat verdiği kaydedildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 13:50