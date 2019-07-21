Şampiyon yüzücüler Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı değerlendirdi

Melikşah Düğen: Hedefim 2024 olimpiyatları

"Acı çektikçe yarışın farkına vardım ve zevk aldım"

Ilgın Çelik: Yavaş yavaş zirveye doğru gidiyorum

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - 31'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda erkekler kategorisi birincisi Melikşah Düğen, "Dünya Gençler Şampiyonası için 1 hafta sonra Macaristan'a gideceğim. 2020 Olimpiyatları zor ama hedefim 2024 Olimpiyatları'na katılmak" dedi. Kadınlar kategorisi birincisi Ilgın Çelik ise yarışın zor geçtiğini ifade ederek, "Akıntı çok fazlaydı. Dalga vardı. Geçen sene de böyle olmuştu. Bu sene biraz daha zordu" ifadelerini kullandı.

31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda genel klasmanda erkeklerde ilk sırayı alan Melikşah Düğen ile kadınlar ilk sırayı alan Ilgın Çelik, yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

1'inci olmayı beklemediğini ifade eden Melikşah Düğen, "Kendimle gurur duydum. Çok mutlu oldum. Bunu hiç beklemiyordum. Bu şu ana kadar katıldığım ilk yarışmaydı. Açık suya daha önce katılmadım, normal yüzücüyüm. Galatasaray Adası'na gelene kadar hiçbir şey hissetmedim. Çok güzel gidiyordu. Orada biraz akıntı vardı. Orada acı çekmeye başladım. Acı çektikçe yarışın farkına vardım ve zevk aldım. Arkama baktım, gelen var mı diye kontrol ettim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bir daha yine katılacağım. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Normalde kafamda böyle bir şey yoktu. Mersin'den katılıyorum. Hazırlık yapmadım. Hiç beklemezken böyle bir şey olması beni çok mutlu etti. diye konuştu.

"HEDEFİM 2024 OLİMPİYATLARI"

Hedefinin 2024 yılında olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten Düğen, "2 hafta önce Rusya'ya Avrupa Gençler Yarışması'na gittim. Orada tam istediğim dereceleri yüzemedim. 1 hafta sonra Macaristan'a gideceğim. Dünya Gençler Şampiyonası için. Orada çok daha iyi hazırlanıyorum. Önümüzdeki sezona bomba gibi gelmeyi düşünüyorum. Şu an için 2020 Olimpiyatları zor ama hedefim 2024 Olimpiyatları. Ona gitmeyi çok istiyorum" şeklinde konuştu.

ILGIN ÇELİK: YAVAŞ YAVAŞ ZİRVEYE DOĞRU GİDİYORUM

Geçen sene de gençler kategorisinde bu duyguyu yaşadığını ifade eden kadınlar kategorisi 1'incisi Ilgın Çelik, "Çok büyük gurur. Geçen sene de bu duyguyu biraz da olsa tatmıştım. Geçen sene genelde 5. Olmuştum. Bu sene birinci oldum. Çok heyecanlıyım, büyük bir gurur benim için, antrenörüm için. Özellikle ailem için, sabah akşam beni bekliyorlar. Özellikle Volkan ve Umut hocama teşekkür ediyorum. Sabah akşam bizi çalıştırdılar. Anneme sabah 5'te kalkıp beni götürüp, getirdiği için teşekkür ediyorum. Zor bir yarıştı. Akıntı çok fazlaydı. Dalga vardı, sürekli zıpladık. Özellikle Galatasaray Adası beni zorladı. Geçen sene de böyle olmuştu. Bu sene biraz daha kötüydü" ifadelerini kullandı.

Hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan genç yüzücü, "Daha çok açık su yüzüyorum. Normal yüzmede de derecelerim var. Hedeflerim daha çok başarı elde etmek. Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası gibi yarışlara gitmek istiyorum. Daha önce gitmiştim. Oraya gittikten 1 sene sonra orada da madalya almak istiyorum. Zirveye doğru yavaş yavaş gidiyorum" dedi.

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