Şampiyon Zeynep" Mindere Çıkmak İçin Gün Sayıyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:36



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:36

ONUR ORHAN - Sakarya'da katıldığı Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda dizinden sakatlanarak antrenmanlara ara veren dünya şampiyonu Zeynep Makbule Akyüz, iyileşerek 2019'da Çin'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı amaçlıyor."Hayat felsefem" dediği wushuda 3 dünya şampiyonluğu, 4 dünya ikinciliği, 5 dünya üçüncülüğü ve çok sayıda dereceleri olan 18 yaşındaki milli sporcu Zeynep, Sakarya'da 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenen Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda dizinden sakatlandı.Çin'de 2019'da yapılacak Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası hazırlıklarına sakatlandığı için bir süre ara vermek zorunda kalan Zeynep, tedavisinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam edecek.Dördüncü dünya şampiyonluğuna odaklanan Zeynep, Türkiye'ye bir gurur daha yaşatmayı hedefliyor."Dünya şampiyonluğunu hedefliyorum, oldukça iddialıyım"Milli sporcu Zeynep Makbule Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'daki şampiyonada yarış esnasında dizi döndüğü için sakatlık geçirdiğini söyledi.Daha önce iki kez dizinden ameliyat olduğunu, rahatsızlığının tam geçmediğini aktaran Zeynep, "Burada yarışmanın ortasında dizim birden döndü. Sanırım yırtık var ama kopuk yok. İnşallah bu sefer ameliyata gerek kalmayacak, hemen iyileşeceğim." diye konuştu.Önlerinde Avrupa ve dünya şampiyonalarının olduğuna işaret eden milli wushucu, şunları kaydetti:"Avrupa Şampiyonası'na katılamıyoruz ama Çin'de yapılacak 2019 Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılacağım inşallah. Orada dünya şampiyonluğunu hedefliyorum, oldukça iddialıyım. Hazırlıklar yoğun, Çin'de çalışıyoruz. Hem okul hem antrenman, o yüzden dinlenemiyordum. Dizimi dinlendiremediğim için iyileşmiyor. Biraz dinlenmem gerekiyor. O yüzden antrenmanlara biraz ara vereceğim. Ondan sonra tekrar başlayacağım."Zeynep Makbule Akyüz, wushuyu 7'den 70'e herkesin yapabileceğini belirterek, sağlık ve zeka açısından çok iyi bir spor olduğunu dile getirdi."Wushu inşallah olimpiyatlara girer"Wushunun kendisi için yaşam stili olduğunu vurgulayan Zeynep, "Bu spor hayat felsefem. Wushusuz yapamıyorum. Şu ana kadar benim yerimde başka biri olsa bırakırdı, bu kadar sakatlanmaya herhalde kimse katlanmazdı. Ama çok seviyorum. Ne zaman moralim bozulsa gidiyorum antrenman yapıyorum, çok iyi bir spor. Herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.Zeynep Akyüz, aile desteğinin önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Çoğu aile çocuklarının yurt dışına çıkmasını istemiyor, o yüzden ilerleyemiyorlar. Babam bizi Çin'de okutuyor, aynı zamanda antrenman yaptırıyor. Bu çok güzel bir şey. Ailenin desteği çok önemli. Wushu olimpiyatlara girerse, olimpiyat şampiyonluğu hedefliyorum. İnşallah bir an önce girer. Wushuyu 30 yaşına kadar yapmayı planlıyorum. Ondan sonra da antrenörlük yapmak istiyorum."