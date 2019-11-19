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Şampiyon Zorti Beyler Takımı oldu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel voleybol turnuvasında Zorti Beyler takımı birinci oldu.

19.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:58Şampiyon Zorti Beyler Takımı oldu
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel voleybol turnuvasında Zorti Beyler takımı birinci oldu.

Sincik Belediyesi sponsorluğunda ilçe Gençlik ve Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2019 Sincik Voleybol Turnuvasına toplam 12 takım katıldı. 120 sporcudan oluşan takımların müsabakaları 1 Kasım tarihinde başladı.Grup elemeleri ile başlanan turnuvada grubunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar üst tura yükselme başarısı göstererek üst turda 4 takım yarı finale kaldı.

Final maçları sonucunda Eğitim Bir- Sen takımını 3-0 yenen Zorti Beyler turnuvayı 1. sırada tamamladı. Turnuvada Eğitim Bir- Sen 2. ve Yeşiltepe Spor 3. oldu. Zorti Beyler Takımının madalyalarını ve kupasını Sincik Kaymakamı Faruk Doğru takdim etti. Turnuvayı 2. Sırada tamamlayan Eğitim Bir- Sen' in oyuncularına madalyalarını ve kupasını Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut takdim etti.

Turnuvayla alakalı açıklamalarda bulunan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, "Sincik ilçesinde güzel bir spor organizasyonu gerçekleşmiş oldu. Turnuvada birbirinden güzel maçlar sergilendi. Katılımın çok olması Sincik ilçesinin voleybol sporuna olan ilgisini göstermektedir. Bu durum bizi memnun etmiştir. Bundan sonra da ilçede gerçekleştirilecek voleybol turnuvalarını hem organize etmeye hem de desteklemeye devam edeceğiz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılım gösteren tüm oyunculara şükranlarımı sunarım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Spor

Kaynak: İHA

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