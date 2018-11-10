Şampiyona Büyükşehir Dopingi

Yeni stadyum, eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere maddi destek, branşlara özel spor tesisleri, yaz - kış spor okulları ve okul sporları etkinlikleriyle Bursa'yı sporda da marka kent haline getirmek amacıyla yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, Arabayatağı Spor Tesisleri'nin saha ve tesis binasını modernize ederek spor hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Arabayatağı Spor Tesisleri'nin yenilenmesini sağlayan süreç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın tesisi ziyareti sırasında verdiği bir sözle başladı. Bu ziyarette kulüp yöneticilerin tesislerin yenilenmesi yönündeki talepleri üzerine Başkan Aktaş, "Siz şampiyon olun, biz gerekeni yaparız" diye söz vermişti. Başkan Aktaş'ın sözüyle daha da şampiyonluğa kitlenen Arabayatağı Spor Kulübü Mayıs ayında yapılan ve yüzlerce kulübün katıldığı turnuvada U14 Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasının Bursa'ya gelmesinin ardından sözünü tutan Başkan Aktaş da sahanın zemininden korkuluklara, aydınlatmadan tesis binasının boya ve bakımına kadar gerekli modernizasyonun startını vermişti. Şampiyon kulübe doping etkisi yapan çalışmalarla yenilenen saha, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

ALKIŞIN KRALINI HAK EDİYORLAR

Arabayatağı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, sporcu çocuklarla aileleri ve mahalle sakinleri katıldı. Sanayi, ticaret, turizm, tarih, kültür, sanat gibi değerlerin yanında Bursa'nın aynı zamanda bir spor şehri olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa, 4 büyükler diye tabir edilen kulüplerden sonra şampiyonluk yaşamış bir takıma sahip. Bu nedenle futbolla alakalı üst düzey bir ilgi var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak amatör futbol kulüplerimize gerekli desteği veriyoruz. Hiçbir kulüp ayırt etmeksizin 1 milyon 150 bin lira maddi destek sağladık. Arabayatağı Spor Külübü'ne yaptığım bir ziyarette, tesislerin yenilenmesiyle ilgili bir talep olmuştu. Ben de 'şampiyon olun, gerekeni yaparız' dedim. Onlar bu sözü çok ciddiye almış olacaklar ki yüzlerce takım arasında Türkiye şampiyonu oldular. Aslında alkışın kralını onlar hak ediyor" diye konuştu.

ANNELERE DE TRİBÜN SÖZÜ

Tören öncesi yanına gelen mahalleli hanımların saha kenarındaki tribünlerin üzerinin kapatılması için destek istediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Eli öpülesi anneler takip etmeseler vay bu çocukların haline. Tabi babalar daha çok işte oldukları için çocukları okullarında, eğitimlerinde olduğu gibi sporda da takip ediyorlar. İnşallah tribünün üzerinin kapatılması için de gerekeni yaparız. Ancak şunu sakın unutmayın iyi doktorlar, mühendisler, futbolcular, siyaset adamları yetiştirebilirsiniz. Ama içinde Allah korkusu olmayan, millet aşkı olmayan, milli manevi değerlerden yoksun ne yetiştirirseniz yetiştirin kıymeti yok. Şimdi bu çocuklarımızın enerjileri en üst sevide, kanları kaynıyor. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız. Onların sporuna, eğitimine, sosyalleşmelerine yatırım yapmamız gerek. Bu hedeflerle yaptığımız çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de 'spor şehri' hedefine ulaşmak amacıyla Yıldırım Belediyesi olarak farklı bölgelere semt sahaları kazandırdıklarını hatırlatarak, bu hedefe giden yolda bir basamak olan Arabayatağı Spor Tesislerinin yenilenmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de Yıldırım, Kestel ve Gürsu da başlattıkları spor hamlesi ile bu bölgeye 200 milyonluk yatırım yapıldığını söyledi. Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden olan Naim Süleymanoğlu Spor kompleksinin Yıldırım'da bitmek üzere olduğunu ifade eden Şahin, Kestel'deki olimpik buz pateni pisti, Gürsu sporcu fabrikası, Karapınar'daki gençlik merkezi gibi yatırımlarla sporda adeta büyük bir hamle yapıldığını vurguladı.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç da Bursa'nın en köklü kulüplerinden olan Arabayatağı Spor Kulübüne verdikleri destek nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Arabayatağı Spor kulübü Başkanı Süleyman Durak ise Başkan Aktaş'a, kulübün 10 numaralı formasını hediye ederek teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kulübün yenilenen sahası kurdele kesilerek hizmete açıldı.