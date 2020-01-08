Haberler » Spor » Şampiyona ödül - Spor

Şampiyona ödül

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon olan Lüleburgazlı atlet Yaşar Kanbir, ödülünü Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü Başkanı Sedat Balaban'ın elinden aldı.

08.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:25Şampiyona ödül
Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon olan Lüleburgazlı atlet Yaşar Kanbir, ödülünü Lüleburgaz Atletik Kulübü Başkanı Sedat 'ın elinden aldı.

Lüleburgaz'ın başarılı atletlerinden Yaşar Kanbir, Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon oldu. Kanbir, geçtiğimiz günlerde Atletik Spor Kulübü Başkanı ve başarılı iş adamı Sedat Balaban tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Yaşar Kanbir "Bu ödülü sporun bilimselliğine inanan, sporu ve sporcuyu her platformda destekleyen Sedat Balaban'dan almak ayrı bir heyecan veriyor. Çünkü kendinizi yaptığınız işe daha motive olmuş hissediyorsunuz" dedi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Gelibolu, Balaban, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:00  Aytemiz Alanyaspor, Tirana'yı devirdi - Spor
18:55  Beşiktaş hazırlık maçında galip geldi - Spor
18:53  Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd: 0 - Spor
18:52  Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi - Spor
18:50  Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları - Spor
18:00  Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması! - Spor
16:56  Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler - Spor
16:49  Hüseyin Çimşir: Talisca'nın transferini hayal olarak görüyorum - Spor
16:45  Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa - Spor
8.01.2020 19:05:17