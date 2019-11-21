Haberler » Spor » Şampiyonanın galibi Beyciler Ortaokulu oldu - Spor

Şampiyonanın galibi Beyciler Ortaokulu oldu

DÜZCE(İHA) – 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bocce Düzce temsilciliği tarafından öğretmenlerin katıldığı turnuva düzenledi.

21.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:56Şampiyonanın galibi Beyciler Ortaokulu oldu
DÜZCE(İHA) – 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bocce temsilciliği tarafından öğretmenlerin katıldığı turnuva düzenledi. Turnuvanın şampiyonu Beyciler Ortaokulu öğretmenleri oldu.

Düzce Bocce il temsilciliği 24 Kasım Öğretmenler Gününü unutmadı. İl temsilcisi Duygu Demirtaş önderliğinde Düzce Gençlik Merkezi Bocce Sahasında sadece öğretmenlere yönelik bocce müsabakaları düzenlendi. 7 okulun katıldığı ve yarışmaya katılan öğretmenlerin kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonunda Beyciler Ortaokulu birinci, Pakmaya Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu üçüncü ve Bahçeşehir Koleji dördüncü oldu. - DÜZCE

Düzce Gençlik Merkezi, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:00 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:48 Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
20:46 Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
20:45 Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: "Karamsar değilim, iyi oynuyoruz"
20:37 Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:07 Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
18:05 "Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
17:51 MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:04 Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Bütçede para var
21.11.2019 21:02:14