17.07.2019 12:29
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Şampiyonlar Alanya'da ringe çıkacak

Şampiyonlar Alanya

DÜNYACA ünlü sporcuların katılacağı FFC Championship'in organizasyonunu üstlendiği FFC 3 Şampiyonası, Antalya'nın Alanya İlçesinde yapılacak.


DÜNYACA ünlü sporcuların katılacağı FFC Championship'in organizasyonunu üstlendiği FFC 3 Şampiyonası, Antalya'nın Alanya İlçesinde yapılacak.
Dünyanın önde gelen kick boks sporcularından Joseph Weber, Nicolaas Holzken, Michael Passenier, Alyaksey Ignashov, Nikolai Hemmers ve Remy Bonjasky'in ve öğrencilerinin katılacağı şampiyona 28 Temmuz'da Illusion Event Hall'da gerçekleşecek. Organizasyonu Türkiye'nin önde gelen okullarından Fighting Fit Club'un üstlendiği şampiyonada, Türkiye'den de unvan sahibi birçok sporcu ringe çıkacak.
Şampiyona hakkında bilgi veren Illusion Event Hall sahibi Talat Alibeyoğulları, 2019 yılında dünyaca ünlü birçok sporcunun bir araya geldiği tek organizasyon olduğunu belirterek, tüm sporseverleri şampiyonaya davet etti. Alibeyoğlu, "Fighting Fit Club bünyesinde FFC 3 Kick Boks Şampiyonası 28 Temmuz 2019 tarihinde Illusion Event Hall'da gerçekleşecek. Dünyaca ünlü birçok kick boks sporcuları ve hocaları yer alacak. Remy Bonyavski, Alexey İgnashov, Nick Hosken, Michael Passenier gibi isimler de ringde yerlerini alacak" dedi.


- Alanyaantalya
Kaynak: DHA
Antalya, Alanya, Spor

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