Haberler » Spor » Şampiyonlar ayağının tozuyla Başkan Uygur'u ziyaret etti - Spor

Şampiyonlar ayağının tozuyla Başkan Uygur'u ziyaret etti

Torbalı Belediyespor Güreş Kulübü öğrencileri, katıldıkları iki ayrı organizasyondan Torbalı'ya madalya ile döndü.

04.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:22Şampiyonlar ayağının tozuyla Başkan Uygur'u ziyaret etti
Belediyespor Güreş Kulübü öğrencileri, katıldıkları iki ayrı organizasyondan Torbalı'ya madalya ile döndü. Güreşçiler, ayağının tozuyla Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etti.

Kısa bir süre önce İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan Torbalı Belediyespor Güreş Kulübü öğrencileri, büyük başarı yakaladı. Okullararası güreş şampiyonasında Şehit Cengiz Tokur Anadolu İmam Hatip Lisesi adına katılan 10. sınıf öğrencileri Orçun Kazak ve Gökhan Yaman, İzmir şampiyonasında birinci, akabinde katıldıkları İstanbul grup elemelerinde ise üçüncü oldu. Ayrı ayrı sıkletlerde kazandıkları başarılarla iki ay sonra gerçekleşecek olan Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular, antrenörleri İsmail Erdoğan ile birlikte Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etti.

Başkan Uygur'a madalyaları ile gelen genç sporcular, kulüp kurulduğundan bu yana kendilerine her konuda destek olduğu için Uygur'a teşekkürlerini iletti.

Her zaman sporcuların yanında olduklarını ifade eden torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Gençlerin sporla ilgilenmesi ve bu alanda başarılar elde etmesi bizim de göğsümüzü kabartıyor. Bu gençlerimizin Türkiye şampiyonasında da önemli başarılar elde edeceğine olan inancımız tam. Torbalı Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

İsmail Uygur, Torbalı, Uygur, Spor

Kaynak: İHA

Spor

Son Dakika Haberleri

19:18 Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor! - Spor
19:13 Özgür Çek Çok formda bir Beşiktaş buraya gelecek - Spor
19:02 Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı - Spor
18:57 Bursaspor: 4-2 - Spor
18:51 Mehmet Soytürk, Salomon Cape Town Ultra Trail'de parkur rekoru kırdı - Spor
17:46 Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor! - Spor
17:30 Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor - Spor
17:18 Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme! - Spor
17:00 Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti! - Spor
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:35:18