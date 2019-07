Şampiyonlar Hong Kong'ta Türkiye'yi temsil edecek

BAU eSports, dünyanın dört bir yanından gelen 12 üniversite takımı ile Hong Kong'ta düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye 'yi temsil edecek.

2018 Collegiate Esports League Turkey Şampiyonu, 2018 Avrupa Üniversitelerarası Espor Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu ve son olarak 2019 Üniversite Ligi finalinde Türkiye şampiyonu olan BAU eSports, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor. Türkiye şampiyonluğu ile birlikte League of Legends International College Cup 2019 turnuvasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan BAU eSports ekibi, 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklara başladı. BAU eSports, 11 ülkeden gelen 12 üniversite takımı ile Hong Kong'ta Riot Games ve VSPN tarafından düzenlenecek League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve birçok farklı alanda faaliyet gösteren grup, her geçen gün daha da güçlenerek espor takımları ile şampiyonluk yarışına giriyor ve sektörün en başarılı takımları arasına girme başarısına sahip oluyor. Espor ve eğitiminin entegrasyonu çalışmaları kapsamında sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel yönüyle çalışmalar yürütülüyor. BAU öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve birçok farklı alanda faaliyet gösteren toplulukta League of Legends, Fortnite, Hearthstone, FIFA, CS: GO, PUBG gibi oyunlar başta olmak üzere çeşitli espor dallarında yıl içerisinde etkinlikler gerçekleştirerek turnuva ve oyuncu buluşmalarına da ev sahipliği yapıyor.

BAU eSports, 22 Temmuz Pazartesi günü Hong Kong'a uçacak. Böylelikle Türkiye'den ilk kez bir üniversite takımı böylesine büyük bir turnuvada Türkiye'yi temsil edecek. BAU eSports takımının tüm yolculuk ve turnuva süreci bauesports sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek, maç yayınları ise twitch.tv/bauesports kanalından canlı olarak izlenebilecek.