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Şampiyonlar Kupası, Eczacıbaşı VitrA'nın

Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

09.10.2019 22:41Şampiyonlar Kupası, Eczacıbaşı VitrA'nın
Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Vitra, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup etti.

İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterirken, biletler günler öncesinden tükendi. İlk iki seti Eczacıbaşı VitrA önde kapatırken, Vakıfbank iki set birden kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Final setinde rakibini deviren Eczacıbaşı VitrA kupanın sahibi oldu.

Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

Vakıfbank: Milena, Maja, Ebrar, Zehra, Haak, Meliha, Gizem (Cansu, Pınar, Gözde, Gabi)

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Ergül, Boskovic, Kim, Yasemin, Gamze, Simge, (Hande, Lloyd)

Setler: 14-25, 20-25, 27-25, 25-20, 11-15

Süre: 140 (23,36, 36, 26, 19) - İZMİR

Eczacıbaşı Topluluğu, Vakıflar Bankası, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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