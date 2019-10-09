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Şampiyonlar Kupası, Eczacıbaşı VitrA'nın

Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

09.10.2019 23:00Şampiyonlar Kupası, Eczacıbaşı VitrA'nın
Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Vitra, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup etti.
İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterirken, biletler günler öncesinden tükendi. İlk iki seti Eczacıbaşı VitrA önde kapatırken, Vakıfbank iki set birden kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Final setinde rakibini deviren Eczacıbaşı VitrA kupanın sahibi oldu.
Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu
Vakıfbank: Milena, Maja, Ebrar, Zehra, Haak, Meliha, Gizem (Cansu, Pınar, Gözde, Gabi)
Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Ergül, Boskovic, Kim, Yasemin, Gamze, Simge, (Hande, Lloyd)
Setler: 14-25, 20-25, 27-25, 25-20, 11-15
Süre: 140 (23,36, 36, 26, 19)
(Tolga Tahçı/İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Vakıflar Bankası, voleybol, Güncel

Kaynak: İHA

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