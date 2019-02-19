19 Şubat 2019, 01:56
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Şampiyonlar Ligi'nde Golcülerin Gecesi: Messi, Lewandowski ve Mo Salah Sahaya Çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 19 Şubat Salı ve 20 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4 maçla devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 19 Şubat Salı ve 20 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4 maçla devam edecek. Olympique Lyon Salı akşamı İspanyol devi Barcelona'yı konuk ederken, aynı saatlerde Liverpool sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.…

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Kaynak: Youtube