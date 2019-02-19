UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 19 Şubat Salı ve 20 Şubat Çarşamba günü oynanacak 4 maçla devam edecek. Olympique Lyon Salı akşamı İspanyol devi Barcelona'yı konuk ederken, aynı saatlerde Liverpool sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=QijNSjxwNZg&event=video_description&redir_token=gb4qUZcknUC9J3C4-3ZPAlrE0H98MTU1MDYxNjk1MEAxNTUwNTMwNTUw&q=https://tr.euronews.com/2019/02/18/sampiyonlar-ligi-nde-golculerin-gecesi-messi-lewandowski-ve-mo-salah-sahaya-cikiyor' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCJbZsLWwxuACFUEIswAd26AKpyj4HUiY68Djo6mzlEI' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'v=QijNSjxwNZg&event=video_description&redir_token=gb4qUZcknUC9J3C4-3ZPAlrE0H98MTU1MDYxNjk1MEAxNTUwNTMwNTUw&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F18%2Fsampiyonlar-ligi-nde-golculerin-gecesi-messi-lewandowski-ve-mo-salah-sahaya-cikiyor' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/02/18/sa...</a>