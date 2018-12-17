17 Aralık 2018, 14:28
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Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. İlk maçlar 12-13 Şubat ve 19-20'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5-6 Mart'ta ve 12-13 Mart'ta oynanacak.

Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray'ın bulunduğu grubu ilk sırada tamamlayan Porto, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ile eşleşirken, grubu ikinci sırada tamamlayan Schalke ise, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile eşleşti.

Son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

Schalke-Manchester City

Atletico Madrid-Juventus

Manchester United-Paris SG

Tottenham-Borussia Dortmund

Lyon-Barcelona

Roma-Porto

Ajax-Real Madrid

Liverpool-Bayern Münih - İSTANBUL İsviçre
Kaynak: İHA

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