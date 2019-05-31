Şampiyonlar Ligi finali: Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak finalin ardından sahibini bulacak. Dev maça; Atletico Madrid'in stadı Wanda Metropolitano ev sahipliği yapacak. Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool - Totttenham maçında 1,7 milyar avrolu bir final olacak. Dev maçı izlemek isteyenlere yayımcı kuruluştan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham ile Liverpool, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiliz temsilcileri Tottenham ile Liverpool, yarın TSİ 22.00'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Damir Skomina. Yardımcıları ise Jure Praprotnik ile Robert Vulkan.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Tottenham ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finali beIN SPORTS HD 1'in yanı sıra beIN SPORTS HABER'den yayınlanacak. Sporseverler, dev mücadeleyi beIN SPORTS HABER'den şifresiz izleme imkanına sahip olacak.

TOTTENHAM İLK KUPANIN, LİVERPOOL 6. PEŞİNDE

Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid'e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2'şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.

LİVERPOOL, TOTTENHAM KARŞISINDA ÖNDE!

Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79'unu Liverpool, 48'ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllarda Tottenham'a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9'unu kazandı ve sadece birini kaybetti.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı 2 maç da Liverpool'un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018'de deplasmanda hem de 31 Mart'ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı.

İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane