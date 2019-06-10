Kinsey Wolanski'den itiraf: Liverpoollu yıldızlar flört dolu mesajlar attı

Wolanski sahaya atlaması ve popülerliği ile ilgili olarak The Sun'dan Georgina Bisval'e konuştu.

22 yaşındaki Wolanski, 30 yaşına gelene kadar emekli olmayı planladığını ve sahaya atlamasının buna oldukça yardımcı olduğunu belirtti. Wolanski ayrıca şaşırtan bir itirafta da bulundu.

Genç model "İsimlerini vermek istemiyorum ama birkaç Liverpoollu futbolcu sahaya atlamamın ardından bana flört dolu mesajlar attılar. Hatta bir tanesi kalp emojisi attı diğeri ise 'Maçta seni gördüm' diye mesaj attı" dedi.

Wolanski "Açıkçası profillerine tıklayana kadar onların kim olduğunu dahi bilmiyordum. Ancak hiçbirisine cevap vermedim çünkü benim zaten bir sevgilim var" diye sözlerine ekledi.

SEVGİLİSİ DE 2014 YILINDA HOWEDES'İ ÖPMEYE ÇALIŞMIŞTI

Kinsey Wolanski'nin sevgilisi olan Youtuber Vitaly Zdorovetskiy ise 2014 Dünya Kupası Finali'nde, Almanya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren maçta sahaya girmiş ve Benedikt Höwedes'i öpmeye çalışmıştı.