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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemde

İspanya'nın Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek dikkatleri üzerine çeken Kinsey Wolanski, bu kez sosyal medyadan yaptığı spor paylaşımı ile gündemde.

07.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:42

Geçtiğimiz sezon ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek gündem olan Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemde.

Meksika'daki tatili bittikten sonra Amerika'ya dönen Wolanski, formunu koruyabilmek için spora geri dönerken, yaptığı egzersizleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yaptığı bu paylaşım, takipçilerinin beğenisini kazandı.

FİNALDEN ÖNCE TÜRKİYE'DEYDİ

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, kısa sürede sosyal medyada büyük bir ilgi görmüş, final öncesi Kapadokya'da olduğu anlaşılınca Türkiye'de de gündeme oturmuştu.

Wolanski'nin sahaya atlamasından sonra internet sitesindeki reklamlardan 4 milyon dolar gelir elde ettiği ileri sürülmüştü.

COPA AMERİKA FİNALİNDE BAŞARISIZ OLDU

Kinsey Wolanski bu kez benzer bir gösteriyi Copa America finali için denedi ancak başarısız olmuştu. YouTuber sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy ile Brezilya-Peru finalinde sahaya girme planları yapan Wolanski, güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.

Kılık değiştiren çift, o görüntülerini Instagram sayfasında paylaşarak Copa America Finali için yeni bir macera denediklerini ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandıklarını ve hapse atıldıklarını açıklamışlardı.

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemde

Liverpool, Tottenham, Spor


HABER YORUMLARI (6)
BEKİR: britney spears sandım
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ADANALI: Yawrıımmmm, bir çay icmeg isderim senle,
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CEVAP: Bizdeki finalde sahaya çıkana söven millet bu kadın çıkınca ağızlarının suyu akıyor bakıyorumda nasıl bi kafa yapsınıa sahip olduğunuz belli. :))
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EMOXXX: bu kadını bana versinler dünya sizin olsun
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7 3
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SULTAN SÜLEYMAN: bu dünya ne sana nede bana kalmaz . . . .
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8 1
MİKE CORDUN: saçmalama corc bir kadın için deymez sonra bırakır giderse seni ?
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