Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, 20 gün önce Kapadokya'yı gezmiş (2)

WOLANSKİ KAPADOKYA'DA HAYRAN KALDI

Şampiyonlar ligi final maçında sahaya giren Kinsey Wolanski, 20 gün önce geldiği Kapadokya'ya hayran kaldı. Göreme de erkek arkadaşı Vitaly ile tatil yapan İngiliz turist kadının çevresindekilere bölgeye hayran kaldığını ve tekrar gelmek istediğini söylerken, retorantda ise yöresel yemekleri tercit ettiği öğrenildi. Restaurant sahibi Aysel Yazgan, "Benim özel yemeklerimi tattılar. Şebit yağlamasını çok beğendiler ve ikinci porsiyonu da istediler. Daha sonra bostan kebabı ve kayısı tatlısı yediler. Çok memnun kaldılar ve tekrar geleceklerini söylediler. Sıcak kanlı, samimi bir kızdı, ben hiç düşünemedim bu şekilde bir şey yapacağını, çok şaşardım" dedi.

BALONDAN PARAŞÜTLE ATLAYACAKLARDI

Kinsey Wolanski'nin Göreme'de konakladığı işletmenin sahibi Samed Dural ise "3 gece burada konakladılar, ATV Turu yaptılar. Ata bindik. Youtube kanalı için bir çekim yaptı. Davet üzerine geldi. Bölgeyi, yemekleri çok sevdiler. Kapadokya'ya tekrar gelecekler. Paraşütle balondan atlamayı çok istiyordu. Ancak balondan atlayışı için lisansı yetişmedi. Kensey ise ata binmeyi çok seviyor. Zaten çiftlikte büyüdüğünü söylüyordu." dedi.

Kaynak: DHA