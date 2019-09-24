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Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu

UEFA; 2021, 2022 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri ile 2021 Avrupa Ligi finalinin oynanacağı statları açıkladı.

24.09.2019 21:36

UEFA, 2021, 2022 ve 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

BU SEZONKİ FİNAL OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi finalinin, 2021'de Rusya'nın Petersburg şehrinde bulunan St. Petersburg Stadı'nda (Gazprom Arena), 2022'de Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da, 2023'te ise İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda, 2021 Avrupa Ligi finalinin İspanya'daki Ramon Sanchez Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu

Petersburg, Rusya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(1)
MÜPTEZEL:HADİ BAKALIM ABDÜ SANA GÜN DOĞDU YİNE :D
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