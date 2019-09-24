Haberler » Spor » Haber

Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu

UEFA, 2021, 2022 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri ile 2021 Avrupa Ligi finalinin oynanacağı statları açıkladı.

24.09.2019 21:30Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu
UEFA, 2021, 2022 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri ile 2021 Avrupa Ligi finalinin oynanacağı statları açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinin oynanacağı statları açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2021, 2022 ve 2023 yılları ile 2021 Avrupa Ligi finalinin stadı şöyle:

2021 Şampiyonlar Ligi finali: St. Petersburg Stadı (Rusya)

2022 Şampiyonlar Ligi finali: Allianz Arena (Almanya)

2023 Şampiyonlar Ligi finali: Wembley Stadı (İngiltere)

2021 Avrupa Ligi finali: Ramon Sanchez (İspanya) - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:10 Sivassporlu Emre Kılınç iki hafta sahalardan uzak kalacak
22:09 İçel idmanyurdu: 5-6
22:06 UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor
22:02 Şampiyonlar ligi ve avrupa ligi'nde final yerleri belli oldu
21:57 Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Ligi takımlarından İçel İdmanyurdu,...
21:55 Türkspor Dortmund Kevin Grosskreutz'a emanet
21:51 Ziraat Türkiye Kupası: Adanspor: 3 - Fethiyespor: 1