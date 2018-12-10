Şampiyonlar Ligi Gruplarında Son Hafta Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları yarın başlayacak. Avrupa
futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. hafta karşılaşmaları, yarın ve 12 Aralık Çarşamba
günü oynanacak.
Beş maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray
, yarın saat 20.55'te Portekiz
'in Porto
takımını konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan sarı-kırmızılılar, grubu, 6. haftaya 3 puanla son sırada giren Lokomotiv Moskova
'nın önünde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya çalışacak.
Ligde son hafta öncesi Borussia Dortmund
, Atletico Madrid
, Barcelona
, Porto, Schalke 04
, Bayern Münih
, Ajax
, Manchester City
, Real Madrid
, Roma
, Juventus
ve Manchester United
son 16 turuna yükselen takımlar oldu.
Altıncı hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.55 Schalke 04 (Almanya
) - Lokomotiv Moskova (Rusya
)
20.55 Galatasaray - Porto (Portekiz)
23.00 Monaco (Fransa
) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Club Brugge
(Belçika
) - Atletico Madrid (İspanya
)
23.00 Inter (İtalya
) - PSV (Hollanda
)
23.00 Barcelona (İspanya) - Tottenham
(İngiltere
)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan
) - Paris
Saint-Germain (Fransa)
23.00 Liverpool
(İngiltere) - Napoli
(İtalya)
12 Aralık Çarşamba:
20.55 Viktoria Plzen
(Çekya) - Roma (İtalya)
20.55 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Benfica
(Portekiz) - AEK (Yunanistan
)
23.00 Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim
(Almanya)
23.00 Shakhtar Donetsk
(Ukrayna
) - Olympique Lyon
(Fransa)
23.00 Valencia
(İspanya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Young Boys
(İsviçre
) - Juventus (İtalya)
Porto,Portekiz
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:00