10 Aralık 2018, 13:23
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Şampiyonlar Ligi Gruplarında Son Hafta Heyecanı

Şampiyonlar Ligi Gruplarında Son Hafta Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6.  hafta karşılaşmaları, yarın ve 12 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Beş maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan  Galatasaray, yarın saat 20.55'te Portekiz'in Porto takımını konuk edecek.  Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan sarı-kırmızılılar, grubu, 6.  haftaya 3 puanla son sırada giren Lokomotiv Moskova'nın önünde bitirerek UEFA  Avrupa Ligi'ne kalmaya çalışacak.
Ligde son hafta öncesi Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona,  Porto, Schalke 04, Bayern Münih, Ajax, Manchester City, Real Madrid, RomaJuventus ve Manchester United son 16 turuna yükselen takımlar oldu.
Altıncı hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.55 Schalke 04 (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
20.55 Galatasaray - Porto (Portekiz)
23.00 Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Inter (İtalya) - PSV (Hollanda)
23.00 Barcelona (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)
12 Aralık Çarşamba:
20.55 Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya)
20.55 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan)
23.00 Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya)
23.00 Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya)
Porto,Portekiz

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