Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak?

1 Ekim Salı ve 2 Ekim Çarşamba günün oynanacak karşılaşmalarla Şampiyonlar Ligi grup aşaması müsabakaları devam edecek. Sporseverlerin merak ettiği Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü ve Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak konularını mercek altına alıyoruz.
1 EKİM SALI GÜNÜ OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKALARI
19.55: Real Madrid - Club Brugge
19.55: Atalanta - Shakhtar Donetsk
22.00: Galatasaray - PSG
22.00: Tottenham - Bayern Münih
22.00: Kızılyıldız - Olympiakos
22.00: Manchester City - Dinamo Zagreb
22.00: Juventus - Bayer Leverkusen
22.00: Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid
2 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKALARI
19.55: Genk - Napoli
19.55: Slavia Prag - Borussia Dortmund
22.00: Liverpool - Salzburg
22.00: Barcelona - Inter
22.00: Leipzig - Olympique Lyon
22.00: Zenit - Benfica
22.00: Lille - Chelsea
22.00: Valencia - Ajax