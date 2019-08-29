Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oluyor / Canlı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALAR

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İSTANBUL'DA YAPILACAK 2020 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NİN LOGOSU BELLİ OLDU

UEFA'dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlanan logonun, bu akşam Monaco'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında tanıtılacağı duyuruldu.

İstanbul'un gün batımında Galata Kulesi, Dikilitaş, Boğaziçi, cami ve su kemeri gibi simgeleriyle tasvir edildiği logonun ortasında, "İstanbul 20 Final" yazısı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nin logo ve kupası yer aldı.

YILIN FUTBOLCUSU AÇIKLANACAK

Kura çekiminin gerçekleşeceği salonda, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak.

Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da açıklananlar arasında yerini alacak.