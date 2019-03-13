Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri: Juventus 3-0 Atletico Madrid / Manchester City 7-0 Schalke 04

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarında dün gece iki maç oynandı ve toplam 10 gol atıldı. Juventus, ilk maçta 2-0 yenildiği Atletico Madrid'i Ronaldo'nun golleri ile 3-0 yenerek turu geçti. Diğer maçta ise Manchester City, Schalke'yi 7-0 yendi ve çeyrek finale kalan diğer takım oldu. Şampiyonlar Ligi maç özetleri, turu geçen takımlar ve devler liginde günün programı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Juventus - Atletico Madrid Maç Özeti

Juventus, deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında konuk etti. Ev sahibi takım, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada bir tanesi penaltıdan olmak üzere 27, 48 ve 86. dakikalarda rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez "hat-trick" yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakalamış oldu.

Manchester City - Schalke 04 Maç Özeti

Şampiyonlar Ligi'nde günün diğer maçında Manchester City, deplasmanda 3-2 yendiği Schalke 04 ile seyircisi önünde karşılaştı. Manchester City, Sergio Agüero'nun ilki penaltıdan olmak üzere 35 ve 38'inci dakikalarda, Leroy Sane'nin 42'nci dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci devrede farkı daha da açan Manchester City, 56'ncı dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Bernardo Silva, 78'inci dakikada Phil Foden ve 84'üncü dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği gollerle mücadeleden 7-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Ajax

Manchester United

Porto

Tottenham Hotspur

Juventus

Manchester City

Günün Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te başlayacak Barcelona- Olympique Lyon (0-0) ve Bayern Münih- Liverpool (0-0) maçlarıyla sona erecek.