Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Dortmund - Barcelona, Napoli - Liverpool maç özeti izle

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta maçları dün akşam başladı. E, F, G ve H grubunda toplam 8 karşılaşma yapıldı. Gecenin süpriz skorlu maçında Inter, konuk ettiği Slavia Prag ile puanları paylaştı. G Grubu ilk maçında ise Olympique Lyon evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı. Bir beraberlik de Borussi Dortmund- Barcelona maçında yaşandı.

Devler Ligi'nde geceye damga vuran isim, Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland oldu. Takımının 6-2 kazandığı maçta 3 gol atan genç oyuncu, kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi. Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Napoli'ye 2-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi maç sonuçları ve bu akşam maç programı haberimizde. Aşağıdaki bağlantıdan oynanan maçların özetlerini izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

E Grubu:

Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika): 6-2

F Grubu:

Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 0-0

G Grubu:

Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1

Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2

H Grubu:

Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0

Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BU AKŞAMIN MAÇ PROGRAMI

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

Club Brugge - Galatasaray 19.55

Olimpiyakos - Tottenham 19.55

PSG - Real Madrid 22.00

Bayern Münih - Crvena Zvezda 22.00

Dinamo Zagreb - Atalanta 22.00

Shaktar Donetsk - Manchester City 22.00

Leverkusen - Lokomotiv Moskova 22.00

Atletico Madrid - Juventus 22.00