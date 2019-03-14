Barcelona 5-1 Lyon / Bayern Münih 1-3 Liverpool Maç Özetleri (Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri)

Barcelona - Lyon ve Bayern Münih - Liverpool maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tamamlanmış oldu. Çeyrek finale kalmayı başaran son iki takım Barcelona ile Liverpool oldu. 0-0 biten ilk maçların sonrasında Barcelona, konuk ettiği Lyon'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek turu geçti. Liverpool ise Almanya'da oynanan ve nefesleri kesen maçta Bayern Münih'i 3-1 yenmeyi başardı ve çeyrek finale kaldı. İşte bu maçların özetleri ve şampiyonlar ligi çeyrek finale kalan takımlar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktığı karşılaşmada Liverpool, sahasında golsüz berabere kaldığı Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşılaştı.

Maçın başından beri daha atak ve hırslı olan Liverpool, 26. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede golleri bulan taraf Liverpool oldu. İngiltere temsilcisi, 69. dakikada Virgil van Dijk ve 84. dakikada Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

BARCELONA - LYON MAÇ ÖZETİ

Devler Ligi'nde gecenin diğer maçında Barcelona, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fransa kulübü Olympique Lyon'u Nou Camp'da ağırladı. Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 78. dakikalarda Lionel Messi, 31. dakikada Philippe Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique, 86. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Lyon'un tek golünü, 58. dakikada Lucas Tousart kaydetti.

MESSİ'DEN YENİ REKOR!

Şampiyonlar Ligi'nde 131. maçına çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, turnuvada en fazla forma giyen Barcelonalı futbolcular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Andres Iniesta'yı (130) geride bıraktı. Listenin zirvesinde Barcelona formasıyla 151 maçta görev alan Xavi bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİSTLERİ

Ajax

Manchester United

Porto

Tottenham Hotspur

Juventus

Manchester City

Barcelona

Liverpool

ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile son sekiz takımın belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14:00'te başlayacak olan kura çekimiyle belli olacak.