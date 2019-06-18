18.06.2019 18:10
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Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme kura çekimine 32 takım katıldı.

Bu turda maçlar 9-10 ve 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu:

Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç)

Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek)

Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan)

F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta)

Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç)

Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya)

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya)

The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım

HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)

BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İrlanda Cumhuriyeti, Spor

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