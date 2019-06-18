18.06.2019 18:15
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Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme kura çekimine 32 takım katıldı. Bu turda maçlar 9-10 ve 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu: Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya) Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç) Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya) Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek) Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan) F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta) Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan) Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ) Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç) Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya) Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya) The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları) BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)
(İHA)
Kaynak: İHA
İrlanda Cumhuriyeti, Güncel

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