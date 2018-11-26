Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak.<br><br>Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak.<br><br>Dört maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 20.55'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak.<br><br>Beşinci hafta maçlarının programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>20.55 AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)<br><br>20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Viktoria Plzen (Çekya)<br><br>23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)<br><br>23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Manchester City (İngiltere)<br><br>23.00 Hoffenheim (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)<br><br>23.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)<br><br>23.00 Juventus (İtalya) - Valencia (İspanya)<br><br>23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)<br><br>28 Kasım Çarşamba: <br><br>20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)<br><br>20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray<br><br>23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)<br><br>23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya)<br><br>23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)<br><br>23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)<br><br>23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)<br><br>23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)