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Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna adına yazdıran takımlar da netlik kazandı.

12.12.2019 01:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:03Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna adına yazdıran takımlar da netlik kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen 16 takım, bugün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu. Bir üst tura yükselen takımlar şu şekilde:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham

C Grubu: Manchester City, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid

E Grubu: Liverpool, Napoli

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund

G Grubu: Leipzig, Olimpik Lyon

H Grubu: Valencia, Chelsea

Grup maçlarının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takım ise şunlar:

Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica, Ajax.



UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor

Kaynak: DHA

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