Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuralarda 4 İngiliz takımı yer alırken Tottenham ve Manchester City birbirleriyle eşleşirken, Barcelona ile de Manchester United rakip oldu.Kura çekiminin ardından Ajax-Juventus maçının galibi Barcelona - Manchester United maçının galibi ile, Tottenham-Manchester City galibi de Liverpool-Porto'nun galibi ile karşılaşacak.Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle:Ajax - JuventusLiverpool - PortoTottenham - Manchester CityBarcelona - Manchester United - İSTANBUL