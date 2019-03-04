Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finalistler Belli Oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.<br><br>Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 rövanş karşılaşması yapılacak.<br><br>Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.<br><br>Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (0-3)<br><br>Real Madrid (İspanya) - Ajax (Hollanda) (2-1)<br><br>6 Mart Çarşamba: <br><br>Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere) (2-0)<br><br>Porto (Portekiz) - Roma (İtalya) (1-2)<br><br>12 Mart Salı: <br><br>Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)<br><br>Manchester City (İngiltere) - Schalke 04 (Almanya) (3-2)<br><br>13 Mart Çarşamba: <br><br>Barcelona (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-0)<br><br>Bayern Münih (Almanya) - Liverpool (İngiltere) (0-0)