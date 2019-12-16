Haberler » Spor » Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler - Spor

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen kuralar sonucunda belli oldu.

16.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:26Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri 'nin Nyon şehrinde çekilen kuralar sonucunda belli oldu.

İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat'ta; rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak. Altıntop'un çektiği kuraların ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valencia

Atletico Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Münih

Olimpik Lyon - Juventus

Tottenham - Leipzig

Napoli - Barcelona



Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi, İsviçre, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:15 Pep'in Barça'sı Mourinho'nun Madrid'ini Parçaladı - Spor
16:15 Liverpool Katar'da - Spor
16:15 Paris Saint-Germain'in 2019-20 Şampiyonlar Ligi Sezonundaki Tüm Golleri - Spor
16:13 Kağıtspor Voleybol Erkek Takımı'ndan önemli galibiyet - Spor
16:10 Mecnun Otyakmaz'ın ismi spor salonuna verildi - Spor
16:03 Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması - Spor
15:16 Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Spor
14:20 Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! - Spor
13:25 Beşiktaş, transfer görüşmesini açıkladı - Spor
13:05 Mesut Özil'in paylaşımına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan çarpıcı yanıt - Spor
16.12.2019 16:28:24