Şampiyonlar Ligi'nde Eşleşmeler Belli Oldu

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 14: 00'te başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırayı yer alan takımlar 1'inci torbada, 2'nci sıradaki takımlar ise 2'nci torbada yer aldı. Son 16 turunda ilk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat'ta oynanacak.Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:Schalke 04 - Manchester CityAtletico Madrid - JuventusManchester United - Paris Saint GermainTottenham - Borussia DortmundLyon - BarcelonaRoma - PortoAjax - Real MadridLiverpool - Bayern Münih - İstanbul