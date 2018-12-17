17 Aralık 2018, 14:29
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Şampiyonlar Ligi'nde Eşleşmeler Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 14: 00'te başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırayı yer alan takımlar 1'inci torbada, 2'nci sıradaki takımlar ise 2'nci torbada yer aldı. Son 16 turunda ilk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat'ta oynanacak. 

Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:

Schalke 04  - Manchester City 

Atletico Madrid - Juventus 

Manchester United  - Paris Saint Germain

Tottenham  - Borussia Dortmund

Lyon  - Barcelona 

Roma  - Porto 

Ajax - Real Madrid 

Liverpool - Bayern Münih - İstanbul İsviçre
Kaynak: DHA

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