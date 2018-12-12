12 Aralık 2018, 04:38
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Şampiyonlar Ligi'nde Gecenin Sonuçları!

Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarındaki 6. hafta maçları sona erdi. İşte gecenin sonuçları...



UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarındaki 6. hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turuna yükselen 3 ekip daha belli oldu.

Barcelona, liderliği daha önce garantilediği B grubundaki son mücadelesinde ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona'nın golünü Dembele, Tottenham'ın golünü Moura attı.

Sahasında oynadığı son 29 Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeyen Barcelona, Bayern Münih'in 1998 ile 2002 arasında kırdığı rekoru egale etti.

Inter ile PSV arasındaki grubun diğer karşılaşması da 1-1 tamamlandı. Interli Icardi, PSV'li Lozano'nun 13. dakikadaki golüne 73. dakikada cevap verdi.

Bu sonuçla aynı puan ve averaja sahip takımlardan Tottenham, ikili averajla Inter'in önünde son 16 turuna çıktı.

Son haftaya yenilgisiz lider giren Napoli gruptan çıkamadı

Kızılyıldız deplasmanından 4-1 galip ayrılan Paris Saint-Germain (PSG), heyecanın son haftaya kadar sürdüğü C grubunu lider bitirdi. PSG'nin golleri, Cavani, Neymar, Marquinhos ve Mbappe'den geldi.

Geçen sezonun finalisti Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Napoli karşılaşmasını, Mohamed Salah'ın 34. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Böylece PSG ve Liverpool, son 16 turuna yükseldi. C grubunda son haftaya yenilgisiz lider giren Napoli ise gruptan çıkamadı.

A grubunda son 16 turuna kalması kesinleşen takımlardan Borussia Dortmund, liderliği, Atletico Madrid ise 2'nciliği aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

B Grubu

Inter (İtalya) - PSV (Hollanda): 1-1

Barcelona (İspanya) - Tottenham (İngiltere): 1-1

C Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-4

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-0

D Grubu

Galatasaray (Türkiye) - Porto (Portekiz): 2-3

Schalke 04 (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-0

Tottenham

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