Şampiyonlar Ligi'nde gelir sistemi değişti! İşte Galatasaray'ın kazanacağı rakam

UEFA, 2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak gelir dağılım sistemini resmen duyurdu. Buna göre katılımcılar 15 milyon 250 bin euro para kazanacak.

PERFORMANS GELİRLERİ

Takımlar galibiyet için 2 milyon 700 bin euro, beraberlik için 900 bin euro kazanacaklar. Son 16'ya kalanlar 9,5 milyon euro, çeyrek finale kalanlar 10,5 milyon euro, yarı finale kalanlar 12 milyon euro, finale kalanlar 15 milyon euro kazanacaklar.

Son olarak Şampiyonlar Ligi Kupasını kazanan takım ise 4 milyon euro daha kazanacak.