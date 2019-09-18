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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

18.09.2019 00:05Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. E, F,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçlarında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
E GRUBU
Napoli - Liverpool: 2-0
Salzburg - Genk: 6-2
F GRUBU
Inter - Slavia Prag: 1-1
Borussia Dortmund - Barcelona: 0-0
G GRUBU
Lyon - Zenit St. Petersburg: 1-1
Benfica - RB Leipzig: 1-2
H GRUBU
Ajax - Lille: 3-0
Chelsea - Valencia: 0-1
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Güncel

Kaynak: İHA

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