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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım da belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçların ardından Ajax, Club Brugge, Slavia Prag gruplara kaldı.

29.08.2019 00:01 Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım da belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçların ardından Ajax, Club Brugge, Slavia Prag gruplara kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında bu akşam üç karşılaşma oynandı. Hollanda ekibi Ajax, ilk maçta golsüz berabere kaldığı Apoel'i 2-0 mağlup ederek tur atlarken, Club Brugge ve Slavia Prag da gruplara kalan diğer takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ajax: 2 - APOEL Nicosia: 0

Club Brugge: 2 - LASK Linz: 1

Slavia Prag: 1 - CFR Cluj: 0 - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Slavia Prag, Club Brugge, Ajax, Spor

Kaynak: İHA

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