22 Şubat 2019, 16:11
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Şampiyonlar Liginde Haftanın Futbolcusu Diego Godin Oldu

Şampiyonlar Liginde son 16 turunda haftanın futbolcusu Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Diego Godin oldu.

Şampiyonlar Liginde son 16 turunda bu haftanın futbolcusu belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Diego Godin'in haftanın futbolcusu seçildiğini duyuruldu.

JUVENTUS'U AVLAMIŞTI

Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da karşılaştığı Juventus'u 2-0 yenerek rövanş için avantajlı skor elde etmişti. Savunmada Juventus hücumcularını durduran Godin, mücadelenin 83. dakikasında da rakip fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetmişti.

Spor
Kaynak: İHA


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