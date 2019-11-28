Şampiyonlar Ligi'nde Messi resitali

Barcelona'nın yıldızı 700. maçına çıktı 613. golünü attı

İstanbul DHA

Şampiyonlar Ligi'ne 8 karşılaşma ile devam edilirken Barcelona ve Leipzig son 16 turuna çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları dün gece tamamlandı. Messi'nin Barcelona formasıyla 700. maçına çıktığı karşılaşmada İspanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Luis Suarez, 33. dakikada Lionel Messi ve 67. dakikada Griezmann attı. Konuk ekibin golünü ise 77. dakikada Jadon Sancho kaydetti.

Puanını 11'e yükselten Barcelona, son hafta öncesi lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

G Grubu'nda 10 puana ulaşan Leipzig, adını son 16 turuna yazdıran bir başka ekip oldu.

Almanya ekibi Leipzig, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica karşısında 20. dakikada Pizzi, 59. dakikada Carlos Vinicius'un golleriyle 2-0 geriye düştü. Leipzig, 90 ve 90+6. dakikalarda Emil Forsberg'in kaydettiği gollerle 2-2'lik beraberliği sağladı ve bu skorla turladı.

19 YAŞINDAKİ HAALAND, ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARININ İLK 5 HAFTASINDA DA GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU OLDU.

Liverpool ile İtalya'nın Napoli takımı karşılaştı. Napoli'nin 21. dakikada Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşma, ev sahibi Liverpool'da Dejan Lovren'in 65. dakikada bulduğu golle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

E Grubu'nun diğer maçındaAvusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Belçika takımı Genk'i 4-1 yendi. Salzburg'un gollerini 43. dakikada Patson Daka, 45. dakikada Takumi Minamino, 69. dakikada Hwang Hee-chan ve 87. dakikada Erling Haaland attı. 19 yaşındaki Haaland, Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk 5 haftasında da gol atan en genç futbolcu oldu.

MEHMET ZEKİ ÇELİK VE YUSUF YAZICI LİLLE'DE İLK 11'DE GÖREV YAPTI

H Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax, Fransa'da konuk olduğu Lille'i 2. dakikada Hakim Ziyech ve 59. dakikada Quincy Promes'in golleriyle 2-0 yendi. Lille'de milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadelede ilk 11'de görev yaptı. Bu sonucun ardından 10 puana yükselen Ajax, 8'er puanlı Valencia ve Chelsea'nin önünde liderliğe yerleşti. Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de görev yaptığı Lille'in grupta iddiası kalmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-1

Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 1-4

F Grubu

Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 1-3

G Grubu

Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 2-0

Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-2

H Grubu

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 0-2

Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 2-2