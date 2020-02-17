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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.

17.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:30Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.
Devler liginde son 16 heyecanı yarın start alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu yarın oynanacak olan Atletico Madrid - Liverpool ve Borussia Dortmund - Paris Sain-Germain maçlarıyla başlayacak. Bu turda ilk maçlar; yarın, 19 Şubat , 25 Şubat Salı ve 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 10 Mart Salı, 11 Mart Çarşamba ve 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:
Yarın
23.00 Atletico Madrid - Liverpool
23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
19 Şubat Çarşamba
23.00 Atalanta - Valencia
23.00 Tottenham - Leipzig
25 Şubat Salı
23.00 Chelsea - Bayern Münih
23.00 Napoli - Barcelona
26 Şubat Çarşamba
23.00 Olympique Lyon - Juventus
23.00 Real Madrid - Manchester City
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

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