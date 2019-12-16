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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:30Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da hazır bulunduğu kurada 'den 4, İspanya'dan 4, İtalya'dan 3, Almanya'dan 3 ve Fransa'dan 2 takım yer aldı.
Son 16 Turu'nda ilk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.
Şampiyonlar Ligi finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:
Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain
Real Madrid-Manchester City
Atalanta-Valencia
Atletico Madrid-Liverpool
Chelsea-Bayern Münih
Olympique Lyon-Juventus
Tottenham-Leipzig
Napoli-Barcelona
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Hamit Altıntop, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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