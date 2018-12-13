Şampiyonlar Liginde Son 16'ya Kalan Takımlar Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları tamamlandı, bir üst tura adını yazdıran takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04, Tottenham ve Lyon isimlerini son 16 turuna yazdırdı.

AVRUPA LİGİNE GİDEN TAKIMLAR

Gruplarını 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk, Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.