13 Aralık 2018, 08:46
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Şampiyonlar Liginde Son 16'ya Kalan Takımlar Belli Oldu

Şampiyonlar Liginde grup aşamalarının tamamlanmasının ardından bir üst tura yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları tamamlandı, bir üst tura adını yazdıran takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04, Tottenham ve Lyon isimlerini son 16 turuna yazdırdı.

AVRUPA LİGİNE GİDEN TAKIMLAR

Gruplarını 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk, Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Ajax,Avrupa
13 Aralık 2018 Perşembe 08:46



YORUMLAR (4)
..: Neden artık TRT bir Avrupa maçını bile bize çok görüyor. İyice unutturdular , yazık ..
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İSİMSİZ KAHRAMAN: LİVERPOOL alır kupayı
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MCDONYMOLD: Ya Sevilla yada Napoli alır kupayı
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KRALEX: JUVENTUS REAL ŞİKENIN KRALINI YAPTILARR
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  • TRABZONLI LAZ : Aynen doğrudur kralex. Yesin bu iki klüp benim canli palamutumu
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