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Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna adına yazdıran takımlar da netlik kazandı.

12.12.2019 08:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:42

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen 16 takım, bugün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.

Bir üst tura yükselen takımlar şu şekilde:

A Grubu:Paris Saint-Germain, Real Madrid

B Grubu:Bayern Münih, Tottenham

C Grubu:Manchester City, Atalanta

D Grubu:Juventus, Atletico Madrid

E Grubu:Liverpool, Napoli

F Grubu:Barcelona, Borussia Dortmund

G Grubu:Leipzig, Olympique Lyon

H Grubu:Valencia, Chelsea

Grup maçlarının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takım ise şunlar:

Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica, Ajax.

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Ajax, Spor


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