Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen 16 takım, bugün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu.
Bir üst tura yükselen takımlar şu şekilde:
A Grubu:Paris Saint-Germain, Real Madrid
B Grubu:Bayern Münih, Tottenham
C Grubu:Manchester City, Atalanta
D Grubu:Juventus, Atletico Madrid
E Grubu:Liverpool, Napoli
F Grubu:Barcelona, Borussia Dortmund
G Grubu:Leipzig, Olympique Lyon
H Grubu:Valencia, Chelsea
Grup maçlarının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takım ise şunlar:
Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica, Ajax.