Haberler» Spor» Haber

Şampiyonlar Ligi'nden play-off biletleri sahibini buluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek takımlar, yarın oynanacak 10 maç sonunda belli olacak.

12.08.2019 12:37
Şampiyonlar Ligi'nden play-off biletleri sahibini buluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu rövanş müsabakaları, yarın yapılacak.

Medipol Başakşehir, TSİ 21.30'da Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa müsabakası nedeniyle, bu turdaki tüm rövanş maçları yarın oynanacak.

Maç programı şöyle:

19.30 Karabağ (Azerbaycan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.00 Rosenborg (Norveç)-Maribor (Slovenya)

20.30 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Club Brugge (Belçika)

21.00 Kopenhag (Danimarka)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Ferencvaros (Macaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.30 Ajax (Hollanda)-PAOK (Yunanistan)

21.30 LASK (Avusturya)- Basel(İsviçre)

21.30 Olympiakos (Yunanistan)-Medipol Başakşehir

21.45 Celtic (İskoçya)- CFR Cluj (Romanya)

22.00 Porto (Portekiz)-Krasnodar (Rusya)

Evli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, sarışın güzelle yakalandıEvli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, sarışın güzelle yakalandı

Fatih Terim, Fiorentina maçı sonrası bel fıtığı ameliyatı olduFatih Terim, Fiorentina maçı sonrası bel fıtığı ameliyatı oldu

GalatasarayGalatasaray'a büyük şok! Dursun Özbek haciz işlemi başlattı

Atletic Bilbao, Inaki Williams ile 9 yıllık sözleşme imzaladıAtletic Bilbao, Inaki Williams ile 9 yıllık sözleşme imzaladı

Şampiyonlar Ligi'nden play-off biletleri sahibini buluyor

Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:37   Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletleri sahibini buluyor
12:33   Atletic Bilbao, Inaki Williams ile 9 yıllık sözleşme imzaladı
12:32   Feghouli ameliyat oldu
12:32   Fatih Terim ameliyat oldu
12:23   CSKA Moskova Mike James'i transfer etti
11:52   Fatih Terim, Fiorentina maçı sonrası bel fıtığı ameliyatı oldu
11:42   Galatasaray'a büyük şok! Dursun Özbek haciz işlemi başlattı