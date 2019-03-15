Şampiyonlar Ligi'ne Çeyrek Finalde İki İngiliz Takımı Eşleşti: Tottenham-Manchester City

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. İlk sekize kalan dört İngiliz takımından Tottenham ve Manchester City birbirlerine rakip oldu.Eşleşmeler şöyle;Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10/16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmalarının tarihleri 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.Yarı finalde Tottenham-Manchester City eşleşmesinin galibi Ajax-Juventus eşleşmesinin galibi olacak.Manchester United-Barcelona eşleşmesinin galibi de Liverpool-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Final maçı ise 1 Haziran'da Madrid'de Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.Atletico Madrid'in yeni stadı 68 bin seyirci kapasiteli yeni stadı geçen sezon açılmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre sonra Almanya ve Fransa'dan hiçbir takım çeyrek finale kalamamıştı.