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Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! 'VAR'a bakıp penaltı verdi

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında Chelsea evinde Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Valencia'ya 1-0 yenildi. Çakır'ın 87. dakikada VAR'a danışarak verdiği penaltı kararı ise geceye damga vurdu.

18.09.2019 10:30

Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile Chelsea Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır, Chelsea lehine 87. dakikada VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.

ÇAKIR 'VAR'A BAKTI, PENALTI VERDİ

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında Chelsea sahasında Valencia'ya 1-0 mağlup oldu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Maçın 74. dakikasında Valencia Rodrigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 87. dakikada Cüneyt Çakır, Chelsea lehine VAR'a danışarak penaltı kararı verdi. Topu başına geçen Barkley, penaltı atışını gole çeviremedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Valencia, Londra deplasmanında 3 puanla ayrılan taraf olurken mücadelenin en çok konuşulan olayı Mason Mount ile Francis Coquelin arasında yaşananlar oldu. Valencialı futbolcu Coquelin, Mason Mount'a sert bir müdahalede bulundu.

İngiliz ekibinin futbolcuları Mount'un bileğine basıldığı gerekçesiyle kırmızı kart bekledi. Cüneyt Çakır pozisyonda sarı kartını gösterdi ve Francis Coquelin'i uyardı. Chelsea futbolcuları Coquelin'e sert tepki gösterdi.

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Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası! 'VAR'a bakıp penaltı verdi

Cüneyt Çakır, Valencia, Chelsea, Spor

YORUMLAR(3)
ALİ:video koymak için koyuyorsunuz konu ile alakası bile yok
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ADINIZI YAZIN:2-0 yenildi Chelsea
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MEHMETOVİÇ:cüneyt gurur
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