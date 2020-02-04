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Şampiyonlar Ligi'ne doğru

Jose Bordalas yönetiminde dördüncü sezonunu geçiren Getafe, bu sezon sergilediği performansla adeta bir mucizeye imza attı.

04.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:15Şampiyonlar Ligi'ne doğru
Jose Bordalas yönetiminde dördüncü sezonunu geçiren , bu sezon sergilediği performansla adeta bir mucizeye imza attı. Ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, altı mağlubiyet ve beş beraberlik alıp 39 puan toplayan Azul’ler; ilk 22 hafta baz alındığında 2010'lardaki tüm sezonlarına göre daha yüksek puan topladı.



2010-2011: 30 puan
2011-2012: 27 puan
2012-2013: 29 puan
2013-2014: 25 puan
2014-2015: 23 puan
2015-2016: 26 puan
2016-2017 – ikinci ligindeydi
2017-2018: 29 puan
2018-2019: 32 puan
2019-2020: 39 puan



32 yaşındaki Angel Rodriguez, 31 yaşındaki Jaime Mata ve 37 yaşındaki Jorge Molina toplam 19 golle hücum yükünü çekiyor. Savunmada önemli görevleri olan Damian Suarez, Jason ve Marc Cucurella üçlüsü ise şu ana dek yaptıkları dörder asistle hücuma katkı veriyorlar.

22 maçta da klasik 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkan Getafe; bireysel yeteneklerden pozisyon yaratıp duran topları efektif bir biçimde kullanırken ön alan baskısı, sık ara pas denemeleri ve uzun toplarla sonuca ulaşıyor. Savunmada ise tamamen agresifliğe ve adam markajına dayalı bir anlayışa sahipler.

Madrid ekibi, bu sert savunma anlayışını ve 22 maç sonunda ulaştıkları puan ortalamasını sürdürürse, geçen sezon çok yaklaştıkları Şampiyonlar Ligi amacına bu sezon sonunda ulaşabilir.

İspanya, Getafe, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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