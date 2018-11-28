Şampiyonlar Ligi'ne Veda

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Galatasaray
, deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv Moskova
ile karşılaştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip gruptan çıkma şansını yitirdi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Smolov'un yerden sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 7. dakikada sol kanattan Rodrigues'in kullandığı köşe atışında ön direkte savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Rodrigues'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bir kez daha ortasında arka direkte Ozan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 22. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahasına giren Rodrigues'in son çizgiye inip penaltı noktasına doğru pasında Eren Derdiyok
'un gelişine yerden sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 29. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe atışında Rybus'un ortasında ön direkte Miranchuk kafayla arkaya doğru yolladı. Bu noktada topa iyi yükselen Krychowiak'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı. 43. dakikada sağ kanattan Farfan'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Krychowiak'ın vuruşu Donk'a da çarparak filelerle buluştu.
54. dakikada Miranchuk'un pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Smolov'un pasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Ignatev'in şutu ağlara gitti. 2-0 59. dakikada Feghouli'nin ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun şutunda kaleci Guilherme, meşin yuvarlağı kurtardı. 65. dakikada sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ozan Kabak
'ın kafa vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti.
Stat: Lokomotiv Central Hakemler: Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian xx, Roberto del Palomar xx Lokomotiv Moskova: Marinato xx, Kverkvelia xxx, Rybus xxx, Corluka xx, Ignatev xxx, Farfan xxx (Rotenberg dk. 90 ?), Miranchuk xx, Miranchuk xx (Barinov dk. 77 x), Denisov xx, Krychowiak xxx, Smolov xxx (Eder dk. 88 ?) Yedekler: Kochenkov, Höwedes, Tarasov, Zhemaletdino Teknik Direktör: Yuri Semin Galatasaray: Muslera
xx, Serdar Aziz
x, Linnes x (Mariano dk. 89 ?), Nagatomo x, Ozan Kabak x, Ndiaye x (Selçuk İnan
dk. 68 x), Fernando x (Feghouli dk. 58 x), Donk x, Rodrigues xx, Onyekuru xx, Eren Derdiyok x
Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık
, Maicon
, Ömer Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Krychowiak (dk. 43), Ignatev (dk. 54) (Lokomotiv Moskova) Sarı kartlar: Corluka, Farfan (Lokomotiv Moskova), Serdar Aziz (Galatasaray)
Galatasaray,Lokomotiv Moskova
28 Kasım 2018 Çarşamba 23:21